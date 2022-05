Le chiffre du jour

C’est la somme que l’ industrie chimique devra investir pour atteindre le net zéro d’ici 2050, selon un nouveau rapport de la société de recherche BloombergNEF (BNEF). Intitulée « Decarbonizing Petrochemicals : A Net Zero Pathway », l’étude décrit le chemin vers la production de produits chimiques à faibles émissions de carbone. Les auteurs misent sur le captage et le stockage du carbone (CSC) (-40 % des émissions), l’électrification de certains procédés (-35 %) et les bioplastiques (-2,5 %), même si la production totale augmente de manière significative. Le reste des économies de carbone devront être réalisées en amont de la chaîne d’approvisionnement avec l’aide des raffineurs. Mais, dans tous les cas, l’étude de BNEFF démontre que cette voie de décarbonation sera plus couteuse que la voie de production actuelle.