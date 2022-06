Le chiffre du jour

C'est le nombre de lauréats des prix annuels Life remis dans le cadre du Programme pour l'environnement et l'action pour le climat lancé par la Commission européenne. Récompensés le 30 mai, au cours de la Semaine verte de l'UE , les projets Life «sont décernés selon trois catégories : protection de la nature, de l'environnement et action pour le climat.Les prix ont été respectivement attribués à un projet chypriote visant à améliorer la conservation et la résilience des forêts de cèdre, un projet allemand, dont l’objectif est de stimuler la biodiversité dans les vignobles, et un projet italien (ayant aussi gagné le prix du public) qui a pour objet la sensibilisation à la réduction des déchets marins.Mentionnons également le prix anniversaire, en association avec Natura 2000, remis à un projet estonien portant sur la restauration des prairies alvares.