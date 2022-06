Le chiffre du 7 juin 2022

Cela correspond à l’augmentation en vingt ans des financements nécessaires pour répondre aux appels humanitaires de l’Organisation des Nations unies (ONU) liés aux événements climatiques extrêmes., remarquent, en outre, les experts d’Oxfam dans un nouveau rapport . Ces derniers estiment que les coûts des pertes et des dommages à l’échelle mondiale – dont seulement uneest couverte par les appels de l’ONU – seront compris entre 290 et 580 milliards de dollars par an d’ici à 2030. En 2021, le coût des catastrophes climatiques s’est déjà élevé à 329 milliards de dollars.