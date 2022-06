Le chiffre du jour

36 %

C'est le pourcentage attribué aux nuisances sonores en Île-de-France dans une enquête sur les inconvénients majeurs liés au fait de vivre dans la région. À la demande de Bruitparif, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc) a interrogé les Franciliens et appris que la circulation routière et le voisinage constituent les deux premières sources de gêne liée au bruit. En constante augmentation, les nuisances sonores des deux-roues motorisés sont pointées du doigt, tout comme le bruit du ramassage des ordures.