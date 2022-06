Le chiffre du 27 juin 2022

772 milliards d'euros

C’est le montant moyen des aides annuelles versées par 54 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de l’Union européenne (UE) et d’ailleurs pour soutenir l’agriculture entre 2019 et 2021, selon un rapport de l’OCDE. Ce chiffre représente une hausse de 13 % par rapport à la moyenne de la période 2018 à 2020. Néanmoins, le soutien réservé à l’innovation, notamment dans le domaine du développement durable, a baissé de 13 %. « Ce n’est pas un bon signal : il faut au contraire donner une vraie impulsion à la croissance durable de la productivité pour relever les défis qu’affrontent les systèmes alimentaires, et en même temps veiller à ce que le niveau des émissions agricoles reste compatible avec la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris, a déclaré Marion Jansen, directrice des échanges et de l’agriculture de l’OCDE. Je pense que cet enjeu figurera en bonne place dans l’ordre du jour de la réunion des ministres de l’Agriculture en novembre à l’OCDE. »