Le chiffre du 4 juillet 2022

440 000

C'est le nombre maximal de vols par an qu'ont instauré les autorités néerlandaises pour l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol. A compter de novembre 2023, le trafic sera limité afin de réduire la « pollution sonore, la pollution atmosphérique et les émissions de CO2 ». Avec une capacité de 500 000 vols atteinte avant la pandémie, le ministre Mark Harbers affirme qu'un « nouvel équilibre » est nécessaire entre « l'importance d'un bon aéroport international » et « l'importance d'un environnement de vie meilleur et plus sain ».



Des associations françaises (collectif Non au T4, FNE IDF, Greenpeace...) réclament une « décision politique » similaire pour l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Puisque le trafic de la plateforme francilienne équivaut à l'aéroport néerlandais, les associations signataires réclament des « mesures vraiment efficaces » pour que le secteur aérien respecte la courbe de réduction des émissions fixée dans le cadre de la Stratégie Bas Carbone de la France.