Le chiffre du 12 juillet 2022

C’est le nombre de logements rénovés au premier semestre 2022 grâce à MaPrimRénov ’, distribuée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Le montant des aides s’est élevé à 1,2 milliard d’euros pour un total de travaux de 4,7 milliards, à raison d'une prime moyenne de 3 719 euros. Principal soutien financier de l'État aux propriétaires, occupants et bailleurs en faveur de la rénovation énergétique des logements, MaPrimRénov’ a, en premier lieu, bénéficié aux ménages très modestes (45 %). Les dossiers des ménages modestes représentent 20 % du total et ceux des ménages intermédiaires 30 %. Les trois gestes de travaux les plus financés concernent le chauffage des logements et celui de l'eau, avant le remplacement des fenêtres et l'isolation des habitations. Depuis 2020, plus d’un million de ménages ont touché cette prime.