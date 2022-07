Le chiffre du jour

C’est la surface totale d’espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) artificialisés en 2020, selon les données de l’observatoire de l’artificialisation du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema). Le rythme de consommation est en stagnation depuis 2015., étayent les experts du Cerema.