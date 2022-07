Le chiffre du jour

C’est la somme que pourrait avoir à payer la France pour non-respect de ses objectifs de développement d’énergies renouvelables selon un article du Point . Le paquet énergie-climat visait 20 % d'énergies renouvelables dans le mix énergétique européen en 2020 avec des objectifs différenciés par État membre. Seule la France n'est pas parvenue à respecter son engagement de 23 %, avec 19,1 % d'énergies renouvelables dans son mix. Et les tendances de développement observées en 2021 et 2022 ne permettront pas non plus de l’atteindre.