Le chiffre du jour

8,1 mm

C’est le cumul moyen des précipitations enregistrées en juillet 2022 en France, soit un déficit de 85 % par rapport à la normale, selon Météo France. « Un contraste saisissant avec juillet 2021, où le cumul moyen agrégé sur le pays était de 90,8 mm, soit un excédent de 50 % », remarque le service météorologique. Juillet 2022 devrait donc être le mois de juillet le plus sec sur la période 1959-2022 à l’échelle nationale et au second rang des mois les plus secs, tous mois confondus, derrière mars 1961 avec un déficit pluviométrique de 88 %.