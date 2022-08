Ils l’ont dit aujourd'hui

Juillet 2022 est au second rang des mois les plus secs tous mois confondus Météo-France -

Avec 9,7 milimètres de pluie cumulés sur un mois, le mois de juillet 2022 représente le mois de juillet le plus sec jamais enregistré selon Météo-France, depuis le début des relevés en 1958-1959. Avec un déficit de précipitations de 84 % sur les normales mensuelles calculées sur la période 1991-2020, il correspond également au deuxième mois le plus sec, tous mois confondus depuis 1958. La première place reste attribuée à mars 1961 et ses 7,8 milimètres de pluie.