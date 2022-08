Le chiffre du 17 août 2022

369 milliards de dollars

C’est le montant total des investissements consacrés à la sécurité d’approvisionnement énergétique et à la lutte contre le réchauffement climatique, tels que les prévoit la nouvelle loi américaine pour la réduction de l’inflation. Le président des États-Unis, Joe Biden, l’a promulguée, ce mardi 16 août 2022. Parmi les investissements envisagés, l’État américain compte soutenir la mobilité électrique, l’agriculture durable et les énergies renouvelables. La mesure vise également une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 (par rapport aux niveaux de 2005). Pour financer le tout, le gouvernement américain table notamment sur l’instauration d’un taux d’imposition minimal de 15 % pour les entreprises dont les profits s’élèvent à plus d’un milliard de dollars.