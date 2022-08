Le chiffre du jour

3 156 gigawatts

C’est le déficit record enregistré par la France, en juin 2022, entre ses exportations et ses importations d’électricité, selon les statistiques du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. La moitié du parc nucléaire du pays est en effet à l’arrêt et ses installations hydroélectriques souffrent de la sécheresse en cours. Pour le même mois, l’année dernière, le solde était positif de 6 850 GW, pour 3 320 GW en 2020 et 7 126 en 2019. Cette année-là, en juin, le pays n’avait importé que 325 GW et en avait exporté 7 451.