Il s’agit de la concentration moyenne de dioxyde de carbone (CO), en parties par million (ppm), constatée dans l’atmosphère en 2021. Ce chiffre, supérieur de 2,3 ppm à celui d’une année 2020 marquée par un arrêt massif des activités économiques, a été communiqué dans un rapport de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA), publié le 30 août. Ce niveau surpasse encore davantage le seuil planétaire des 400 ppm, franchi en 2013, mais jamais plus atteint depuis la fin du Pliocène et le début des premières périodes glaciaires, il y a 2,6 millions d’années. La NOAA rapporte également une concentration de méthane (CH), certes moins persistant mais particulièrement impactant sur l’effet de serre, de 1895,8 ppm, soit 16,7 ppm de plus en un an.