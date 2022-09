Le chiffre du 5 septembre 2022

101 millions

C’est le nombre total de données primaires sur la biodiversité rassemblées par l’inventaire national du patrimoine naturel (INPN) et partagées dans le système mondial d'information sur la biodiversité (réseau GBIF, Global Biodiversity Information Facility). Cette contribution de l’INPN a encore augmenté, en 2022, avec la diffusion vers le GBIF de plus de 19 millions de nouvelles données, précise le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN). Cela fait de la France le troisième pays contributeur en termes de nombre de données partagées vers le GBIF. Ces données primaires, aussi appelées données d’occurrences d’espèces, permettent de détailler où, quand, comment et par qui des représentants de toutes sortes d’espèces animales, végétales et d’autres groupes taxonomiques ont été observés ou collectés. Ces informations peuvent également prendre la forme de listes d’espèces ou d’échantillonnages naturalistes.