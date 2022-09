Le chiffre du jour

26 %

Telle est la part de la forêt amazonienne aujourd’hui « irréversiblement détruite », principalement à cause du processus de savanisation provoquée par la déforestation, selon la Coordination des organisations autochtones du bassin amazonien (Coica). Cette dernière représente les peuples indigènes de neuf pays sud-américains (Brésil, Colombie, Pérou, Équateur, Venezuela, Bolivie, Surinama, Guyana et la Guyane française). À l’occasion du Sommet des peuples indigènes d’Amazonie, le 5 septembre à Lima, elle a ainsi demandé aux dirigeants du Brésil et de la Bolivie (responsables d’au moins 90 % des opérations de déforestation, selon la Coica) de prendre d’urgence les mesures qui s’imposent pour protéger les 74 % d’espaces de forêt restants (sur une superficie totale de 670 millions d’hectares).