Le chiffre du jour

10 182 126 euros

C’est la somme finale des dons accordés à l’ensemble des streameurs ayant participé au ZEvent 2022, un événement caritatif de streaming vidéoludique sur Twitch organisé entre le 9 et le 12 septembre. Ce nouveau montant record sera partagé entre cinq associations spécialisées dans la protection de l’environnement : Sea Shepherd France, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), WWF France, Time for the Planet et The Sea Cleaners. Cette cagnotte devait initialement être consacrée à la fondation GoodPlanet. Cependant, à la suite d’accusations de « greenwashing » avancées contre cette dernière, Adrien Nougaret (alias Zerator), fondateur et organisateur de l’événement, a finalement soumis le choix des ONG bénéficiaires à un vote populaire.