Le chiffre du jour

150

C’est le nombre de conseillers chargés d’accompagner 5 000 établissements sanitaires et médico-sociaux dans leur transition écologique entre 2021 et 2024. Leurs missions ? Réaliser des audits énergétiques, lancer des plans de réduction de la consommation énergétique et d’amélioration de la qualité de l’air ou encore développer des outils destinés à limiter les pollutions. L’action de ces professionnels est coordonnée par l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médicosociaux (Anap).