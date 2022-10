Le chiffre du jour

37 %

C’est la proportion d’espèces de syrphes menacées d’extinction en Europe, selon la dernière Liste rouge publiée par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). L'évaluation montre que 314 des 890 espèces de syrphes présentes en Europe sont vulnérables, en danger ou en danger critique d'extinction, alerte l'organisation dans un communiqué. « L'agriculture intensive et les pesticides nocifs, la foresterie commerciale non durable, le développement urbain et le changement climatique ont été identifiés comme les principales menaces pour les syrphes », explique l’UICN. Les syrphes (diptères communément appelés mouches) constituent le deuxième groupe de pollinisateurs le plus important au monde après les abeilles.