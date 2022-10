Le chiffre du 20 octobre 2022

C’est le nombre de grandes entreprises adhérentes à l’Association française des entreprises privées (Afep) qui se mobilisent pour mettre en place des solutions bas carbone «Parmi elles figurent TotalEnergies, BNP Paribas, Saint-Gobain, Bouygues, Danone ou encore Eiffage, Orange et Engie.Au total, la plateforme internet Ambition4Climate , lancée par l’Afep, rassemble maintenant 156 projets bas carbone portés par ces 69 entreprises.Ambition4Climaterassemble des projets variés, en cours de mise en œuvre ou récemment terminés, menés par des entreprises issues de différents secteurs, pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et celles de leurs fournisseurs, clients et partenaires. Ces projets sont présentés sous la forme de données factuelles et chiffrées sur les réductions d’émissions de gaz à effet de serre, le niveau d’investissement, le degré de maturité technologique et le potentiel de reproductibilité.