Le chiffre du jour

+ 3,5 °C

C’est la différence entre la température moyenne enregistrée durant le mois d’octobre 2022 en France et la normale des températures à cette période de l’année. Il s’agit du « neuvième mois consécutif avec une anomalie positive », selon Météo-France. Avec 17,2 °C affichés en moyenne sur le thermomètre, octobre 2022 est désormais considéré comme le mois d’octobre le plus chaud, en France, depuis le début des mesures en 1945. Il « s'inscrit dans l’évolution attendue (et déjà visible) des vagues de chaleur avec le changement climatique : des épisodes plus intenses, plus fréquents, et susceptibles de se produire de façon plus précoce ou, au contraire, plus tardive dans l’année ».