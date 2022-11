Le chiffre du 9 novembre 2022

112

C’est le nombre de pays qui ont affirmé leur soutien à la cible « 30 X 30 », lundi 7 novembre, en ouverture de la COP 27. Cette initiative vise à assurer la protection d’au moins 30 % des terres et 30 % des mers de la planète, ainsi que la restauration de leur écosystème, d’ici à 2030, afin de préserver à la fois le climat et la biodiversité. Elle a vu le jour dans le cadre de la Coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples (HAC Nature) pilotée, pour le volet océan, par la France, le Costa Rica et le Royaume-Uni. La HAC Nature espère que ce ralliement massif à l’objectif « 30 X 30 » permettra son adoption lors de la COP15, en décembre prochain, à Montréal.