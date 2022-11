Le chiffre du 17 novembre 2022

1 milliard d'euros

Le 16 novembre, dans le cadre de la COP 27 tenue à Charm el-Cheikh, en Égypte, le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, s’est engagé à fournir une aide financière à l’adaptation climatique des pays d’Afrique. Partagée entre l’Union européenne, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark, ce fonds de plus d’un milliard d’euros accompagnera le financement de projets privés et d’études sur les risques climatiques, le renforcement des systèmes de vigilance et des mécanismes d’assurance des populations contre les catastrophes naturelles. « Cette initiative n’est qu’un début, a précisé Frans Timmermans. Nous invitons d’autres États membres et également des banques à nous rejoindre. »