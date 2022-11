Ils l’ont dit le 18 novembre 2022

Dans les prochains mois, je veux qu’on lance une initiative visant à rénover toutes nos écoles Emmanuel Macron - Président de la République

À l’occasion des 24 heures du Bâtiment organisées, vendredi 18 novembre, par la Fédération française du bâtiment (FFB), le président de la République a annoncé vouloir lancer une initiative d’accompagnement de la rénovation thermique des écoles. « Beaucoup de nos écoles ne sont pas aux dernières normes, elles dépensent beaucoup d’énergie. On veut améliorer les conditions pour les enseignants et les enfants », a déclaré Emmanuel Macron. Lors d’un échange avec Olivier Salleron, président de la FFB, le Président a déclaré souhaiter aller plus vite dans la rénovation des bâtiments publics. « On a besoin d’accompagner nos communes pour cela. J’ai demandé au gouvernement de s’y employer. »