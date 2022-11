Le chiffre du jour

+ 16,7 %

C’est le taux de surmortalité observé durant l’été 2022 et attribué aux épisodes de canicule estivaux. Selon les nouvelles statistiques de Santé publique France, les trois périodes de canicule qu’a connues la France, cet été, ont coûté la vie à plus de 2 800 personnes de plus qu’un été classique. L’excès de mortalité le plus important a été observé lors de la deuxième canicule (+ 22,7 %), pendant le mois de juillet. Les personnes âgées de 75 ans et plus sont les plus touchées. Les trois épisodes de canicule intense ont concerné 78 % de la population métropolitaine. L’été 2022, le deuxième le plus chaud depuis 1900, a donc eu un impact sanitaire important.