Le chiffre du 30 novembre 2022

834

C'est le nombre de contrats de relance et de transition écologique (CRTE) signés par le gouvernement depuis 2021, couvrant presque tout le territoire, à l’échelle des bassins de vie. Destinés à accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de projets de territoire et à fédérer les acteurs locaux autour de cette feuille de route commune, ces dispositifs ont déjà permis d’engager 25 000 opérations, tournées vers l’écologie et la cohésion territoriale, déjà lancées ou prêtes à démarrer. Quelque 40 000 autres projets sont en gestation. Leur financement, via le Fonds vert, le Fonds mobilités actives, le Fonds national d’aménagement du territoire et différentes dotations, est assuré jusqu’en 2026.