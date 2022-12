Ils l’ont dit aujourd'hui

L’environnement est la victime silencieuse de cette guerre Yuliya Ovchynnykova - Députée du parlement ukrainien

« Il se déroulerait l’équivalent d’une catastrophe de Lubrizol par jour en Ukraine », a affirmé Mathilde Panot, députée LFI-Nupes, qui a accueilli une délégation de cinq parlementaires et militants écologistes ukrainiens, les 30 novembre et 1er décembre, à l’Assemblée nationale. Yuliya Ovchynnykova, membre du parti du président Volodymyr Zelensky et de la commission sur la politique environnementale et la gestion de la nature du Parlement ukrainien, a qualifié la guerre en Ukraine de « plus grande catastrophe anthropique de notre siècle », rapporte Reporterre. Avec 200 000 hectares de forêts incendiés (y compris au sein de parcs nationaux et réserves naturelles), 180 000 mètres cubes de sol contaminés et plusieurs stations d’épuration détruites, « nous sommes en train de documenter ces crimes commis par les Russes et nous espérons qu’ils puissent être reconnus internationalement (comme des) actes d’écocide. »