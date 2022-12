Ils l’ont dit aujourd'hui

Dans une tribune signée, ce 16 décembre, dans, les deux représentants des gouvernements français et allemand s’agissant des affaires maritimes se sont fermement opposés contre toute exploitation minière des fonds marins. Cette position, déjà clarifiée par le président français, Emmanuel Macron, en juillet et en novembre derniers, apparaît nouvelle pour l’Allemagne qui, avant la COP 15 qui se tient actuellement à Montréal, misait davantage sur un moratoire temporaire., soulignent Hervé Berville et Steffi Lemke.Le devenir de l’exploitation des fonds marins sera décidé en juillet 2023, avec l’élaboration d’un premier cadre réglementaire par l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM) de l’Organisation des Nations unies (ONU).