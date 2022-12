Le chiffre du 27 décembre 2022

+ 4,3 %

C'est l'augmentation de la consommation de biocarburants dans l’Union européenne, en contenu énergétique, entre 2020 et 2021, selon l’étude publiée par EurObserv’ER mercredi 21 décembre. Le total dépasse ainsi les 17 Mtep (millions de tonnes équivalent pétrole), contre 16,3 Mtep en 2020. Cette croissance a plus particulièrement bénéficié aux biocarburants dits « avancés » (résidus agricoles, cultures non-alimentaires dédiées, valorisation des déchets) qui sont passés de 1,2 Mtep en 2020 à 1,8 Mtep en 2021. La consommation d’électricité renouvelable dans les transports, routiers et ferroviaires notamment, a quant à elle atteint 21,9 TWh en 2021, soit 1,9 Mtep, contre 1,8 Mtep en 2020.