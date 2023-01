Le chiffre du jour

1 380

C’est le nombre d’infractions à la vignette Crit’air constatées par la préfecture de police de Paris depuis juin 2021, date de l’entrée en vigueur de l’interdiction de circulation pour certains véhicules polluants au sein de la Métropole du Grand-Paris. Depuis cette date, les véhicules non classés, Crit’Air 5 et Crit’Air 4 n’ont plus le droit de circuler dans le périmètre de la zone à faible émissions (ZFE) mise en place. Selon les chiffres de la préfecture obtenus par le quotidien « 20 minutes », les contrôles se sont accentués en 2022, passant de 47 amendes en moyenne par mois en 2021 à environ 109 en 2022. Les infractions sont de natures diverses : véhicules circulant sans respect des interdictions, défaut de vignette Crit’Air ou non-respect des interdictions de circulation pendant un pic de pollution.