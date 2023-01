Le chiffre du jour

12

C’est le nombre de réacteurs nucléaires français encore à l’arrêt. La remise en service par EDF des réacteurs en maintenance s’accélère et la douceur des températures actuelles éloigne le risque de black-out. Résultat, le taux de disponibilité du parc nucléaire va prochainement atteindre 73 %, un point non atteint depuis un an, selon Les Échos. La France réexporte même de l’électricité depuis le 1er janvier.