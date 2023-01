Ils l’ont dit aujourd'hui

Dégager plus de moyens pour la mobilité passe par un rééquilibrage entre les aides publiques apportées à la route et aux transports collectifs Louis Nègre - Président du Groupement des autorités responsables de transport (Gart)

Mercredi 18 janvier, lors de la cérémonie des vœux du Gart, son président, Louis Nègre, a plaidé pour un accroissement des engagements de l’État en faveur des transports collectifs. L’association évalue à cinq milliards sur cinq ans le montant des subventions indispensables « pour soutenir l’investissement dans les transports collectifs » et répondre à « la nécessaire transition écologique et énergétique » : trois milliards pour les différents appels à projets et deux autres pour la transition énergétique. Des fonds qui « ne paraissent pas exagérés, souligne Louis Nègre, si on les compare aux cinq milliards investis chaque année par nos voisins suisses pour leur seul système ferroviaire [et] au regard des neuf milliards (…) d’aides à l’utilisation de carburants carbonés ».

Le 6 décembre dernier, le ministre des Transports a, pour sa part, annoncé un appui de 300 millions d’euros aux collectivités chargées des politiques publiques de transports, enveloppe destinée à faire face notamment à la hausse des prix de l’énergie.