Le chiffre du 1 mars 2023

16 gigawatts

C’est la production des nouvelles infrastructures éoliennes, dont 2,5 GW offshore, construites en Europe en 2022, selon l'association européenne de l'énergie éolienne WindEurope. Ce chiffre représente 40 % de plus qu'en 2021. Mais il reste en deçà des efforts nécessaires pour atteindre les objectifs de l'UE à l'horizon 2030, soit 31 GW annuels. Les investissements dans de nouveaux parcs éoliens et les commandes d'éoliennes ont par ailleurs diminué en 2022, note WindEurope, qui mise sur 20 nouveaux gigawatts seulement d'énergie éolienne chaque année. L'Allemagne est le plus pays du continent le plus actif dans ce secteur, suivi de la Suède, de la Finlande, de la France et du Royaume-Uni. Aujourd’hui, l’Europe dispose de 255 GW de capacité éolienne.