Le chiffre du jour

465

C’est le nombre de kilomètres de véloroutes ajoutés au Schéma national des véloroutes (SNV), actualisé en 2023. Celui-ci s’enrichit de quatre prolongations d’itinéraires, dont l’état d’avancement et ainsi de praticabilité varient de 66 à 91 %, ainsi que d’un nouvel itinéraire en passe d’être achevé et praticable à 99 %. Ces parcours sont tous situés dans les régions Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, et Centre-Val de Loire. La longueur totale est portée à plus de 26 000 km, pour 59 itinéraires inscrits, dont 20 000 km déjà ouverts. « Près de 700 km doivent être réalisés chaque année » d’ici à 2030, selon Vélo & Territoires, coordinateur du réseau national cyclable, qui diffuse la nouvelle carte.