Le chiffre du 13 mars 2023

100 000

C’est le nombre d’emplois supplémentaires que pourrait compter la filière du vélo en France dans trente ans. Les vélos de seconde main représentant 23 % des achats, les nouveaux métiers du réemploi et de la réparation sont amenés à se développer, selon ESS France et Aésio Mutuelle. À l’heure actuelle, la filière regroupe 78 000 emplois et des activités variées : production, service aux usagers ou encore cyclotourisme.