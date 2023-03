Le chiffre du jour

500 000

C’est le nombre de logements interdits à la location en France depuis le 1er janvier 2023. Il s’agit des passoires thermiques classées G au DPE et dont la consommation énergétique est supérieure à 450 kWh/m2 par an, et qui sont donc considérées très énergivores. Le nombre total de passoires énergétiques, soit les étiquettes F et G, est de 5,2 millions pour le parc de résidences principales, qui compte 30 millions de logements.