Le chiffre du jour

85 %

C’est la part de Français favorables à la réduction du nombre d’écrans lumineux de publicité, selon un sondage de Greenpeace. Ils sont même 54 % à être pour une interdiction totale. Le gouvernement vient de présenter l’acte 2 de son plan de sobriété concernant leur régulation dans les gares, stations et aéroports. Greenpeace et plusieurs autres associations dénoncent « un nouveau plan cosmétique », et soutiennent la proposition de loi visant à interdire la publicité lumineuse et numérique, qui est examinée ce 28 mars à l’Assemblée Nationale par la Commission développement durable.