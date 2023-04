Le chiffre du jour

170

C’est le nombre d’espèces d’araignées menacées en France, selon un état des lieux complets réalisé par l’UICN, l’OFB et le MNHN. Soit plus de 10 % des 1 622 espèces recensées, sachant que 101 autres espèces sont quasi-menacées. Les causes de ce déclin ? La dégradation des espaces naturels, les pesticides, les pollutions industrielles et urbaines, la fréquentation excessive des milieux, le réchauffement climatique et les sécheresses.