Le chiffre du jour

Tel est le nombre de primates à avoir été utilisés en France à des fins scientifiques en 2021, (sur environ 1,9 million de vertébrés, dont 61 % de souris). Parmi eux, 3 276 étaient des macaques à longue queue (), et trois fois plus à l’échelle européenne. Cette espèce est actuellement considérée « en danger » d’extinction sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). À l’origine d’une pétition à leur égard, l’association One Voice demande ainsi aux