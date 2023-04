Le chiffre du jour

2,8 milliards d'euros

C’est le montant des subventions que devrait recevoir la France dans le cadre du plan REPowerEU. Afin de s’y préparer, le ministère de l’Économie a annoncé, le 20 avril, une mise à jour du Plan national de relance et de résilience (PNRR), adopté en 2021, « afin d’y intégrer de nouveaux investissements en faveur de la souveraineté et de l’indépendance énergétiques de la France ». Ils concerneront les « deux grandes priorités » que sont la décarbonation de l’industrie et la rénovation énergétique de bâtiments privés et publics. Le plan REPowerEU met à disposition 20 Md€ pour les États membres.