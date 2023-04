Le chiffre du 26 avril 2023

743 MW

C’est le volume de raccordement du solaire photovoltaïque au 4e trimestre 2022, selon France Territoire solaire, « en nette hausse par rapport au volume du 3e trimestre 2022 ». Un dernier trimestre notamment marqué par une très forte hausse des segments autoconsommation, installations domestiques, grandes toitures et grandes installations. Il conclut une année 2022 à 2,4 GW mis en service, en deçà de 2021 qui avait battu le record de 2,57 GW. « Aux facteurs usuels qui entravent l’accélération, tels que les durées d’obtention des autorisations ou les délais de raccordement, viennent sans doute s’ajouter cette année des facteurs plus conjoncturels tels que la hausse des taux d’intérêt et l’inflation sur le prix des équipements », explique Antoine Huard, président de France Territoire solaire.