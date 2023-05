Le chiffre du 2 mai 2023

C’est la part des ventes, à Paris en 2022, de logements passoires thermiques classés F ou G du diagnostic de performance énergétique (DPE). Ce taux a doublé par rapport à 2021 (15,9 % des ventes), selon une note de la Chambre des notaires de Paris, publiée le 27 avril.L’an dernier, 58 % du parc privé étaient classés E, F ou G dans la capitale. La part des appartements G vendus recensée en Île-de-France a aussi augmenté de 2,7 % en 2021 à 7,9 % en 2022 ; et pour les maisons de 3,6 % en 2021 à 8,5 % en 2022. Et pour les biens vendus classés F, la part est passée de 7,5 % en 2021 à 11,8 % en 2022 pour les appartements, et de 10,3 % en 2021 à 12,5 % en 2022 pour les maisons.Selon la Chambre des notaires de Paris,