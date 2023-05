Le chiffre du jour

80 %

Telle est, selon les experts de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), la probabilité que les conditions climatiques soient favorables au développement d’un nouvel épisode El Niño, entre les mois de juillet et septembre prochains. L’OMM rappelle que l’effet de ce phénomène sur les températures mondiales ne se manifeste généralement qu’une année après son apparition, en l’occurrence d’ici à l’été 2024. « L’apparition d’un phénomène El Niño entraînera très probablement une nouvelle flambée des températures mondiales et augmentera le risque de battre des records de chaleur, anticipe Petteri Taalas, le secrétaire général de l’OMM. Mais à ce stade, rien ne laisse présager de l’intensité et de la durée de cet épisode. » Il devrait ainsi suivre un épisode inverse de trois ans récemment achevé, La Niña, et un précédent El Niño observé en 2016.