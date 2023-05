Le chiffre du jour

100 000

C’est le nombre de bornes de recharge électrique installées en France, un cap franchi ce vendredi 5 mai, selon l’Avere-France. Cet objectif était initialement prévu pour la fin 2021. Plus de 25 000 points de recharge ont été raccordés au réseau en 2022, et 17 000 depuis le mois de janvier 2023. La France est ainsi le deuxième pays de l’Union européenne le mieux équipé, derrière les Pays-Bas et devant l’Allemagne. Les bornes de recharge très haute puissance (de 150 kW et plus) installées le long des autoroutes affichent une croissance de + 270 % en un an, portant le total à 7 000 points de recharge. L’obligation d’installation de ces bornes tous les 60 km le long du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) en 2025 sera ainsi remplie dès cet été en France. Le président de la République, Emmanuel Macron, a fixé, l’an dernier, un nouvel objectif de 400 000 points de recharge ouverts au public en 2030.