Le chiffre du jour

48

C’est le nombre de loups abattus en France depuis janvier 2023, alors qu’il était de 19 à la même date en 2022. Une situation que dénonce la Férus, l’association nationale pour la défense et la sauvegarde des grands prédateurs. Le quota d’individus pouvant être abattus est de 174 pour l’année 2023, soit 19 % de la population de loups estimée en France, avec un loup tué tous les deux jours. La Férus évoque même une « hécatombe silencieuse » dans les Alpes-de-Haute-Provence, où 17 loups ont été abattus depuis le début de l’année, et un « silence assourdissant » de la part de la préfecture, de la direction départementale des territoires (DDT) et de l’État, en l’absence de communiqués sur les tirs ou les chiffres de la prédation.