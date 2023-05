Ils l’ont dit aujourd'hui

Nous expliquer comment sauver la planète, en invitant Shell, TotalEnergies, et la Société générale, il faut dire qu’il fallait oser Augustin de la Brosse - Étudiant à HEC Paris

Lors d’un colloque sur le climat organisé, mardi 23 mai, par l’Institut de la société et des organisations (S&O) de l’École des hautes études commerciales (HEC Paris), un groupe d’étudiants se surnommant le « comité anti-greenwashing d’HEC » a surpris les intervenants, dont Carole Le Gall, vice-présidente de TotalEnergies chargée du climat. À travers une mise en scène intitulée le, les étudiants de Jouy-en-Josas ont épinglé l’énergéticien français ainsi que d’autres invités aux Climate Days, comme le pétrolier anglo-néerlandais Shell, la Société générale et HEC Paris elle-même., a dénoncé l’une des étudiants, Aude Viala.