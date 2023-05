Le chiffre du jour

28

C'est le nombre d'avions bombardiers et légers (24) et d'hélicoptères (4) mobilisés par dix États membres de l'Union européenne (dont la France) en prévision des incendies de forêt qui pourraient se produire durant l'été prochain. Ce plan d'action intitulé RescEU comprend également la promesse de mobiliser au moins 450 sapeurs-pompiers afin d'être « prépositionnés en France, en Grèce et au Portugal ». Pour rappel, les feux de forêt de l'été 2022 ont brûlé 837 212 hectares de végétation dans 26 des 27 pays de l'Union européenne. Un record depuis le lancement en 2000 du Système européen d'information sur les feux de forêt (Effis) du programme Copernicus.