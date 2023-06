Le chiffre du jour

1 607

C’est le nombre d’entreprises à fort impact environnemental appelées à publier leurs données par 288 institutions financières via CDP, l’organisation à but non lucratif qui gère le système mondial de publication de ces données. Cette campagne annuelle, basée sur le volontariat des entreprises, invite celles-ci à communiquer leur empreinte carbone, avec a minima l’impact sur le changement climatique, mais aussi celui sur la préservation de la nature. Les émissions cumulées des entreprises interpellées, comme Dassault Aviation, Tesla, Exxon Mobil ou encore Spotify, représentent plus de 4 200 mégatonnes (Mt) d’équivalents dioxyde de carbone, dépassant celles de tous les États membres de l’Union européenne réunis (4 145 Mt). « Les résultats de la campagne de non-divulgation de l'année dernière ont révélé que les entreprises sont deux fois plus susceptibles de divulguer des informations lorsqu'elles sont directement sollicitées par des institutions financières », souligne CDP.