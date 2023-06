Le chiffre du jour

84 %

C’est la proportion de Français qui s’inquièteraient de l'impact de la pollution de l'eau et des sols sur la santé humaine, selon le dernier baromètre sur la consommation responsable de l’Ademe, publié mercredi 7 juin. Ils seraient presque autant (81 %) à se préoccuper des conséquences de leurs achats sur l’environnement et de l’empreinte du dérèglement climatique sur la santé humaine.

Pour plus des trois quarts (78 %), cette nouvelle approche systémique et unifiée de la santé humaine, animale et environnementale, « One Health », se traduirait par des choix de consommation plus responsables, pour le bien de la planète et de l’environnement : limitation de la consommation, achat de produits moins impactants, moins transformés ou de seconde main, location plutôt qu’achat… Une grande majorité (93 %) estime nécessaire de modifier les modèles économiques.