Le chiffre du jour

173 millions d'euros

C’est le montant du paquet financier que la France a promis de consacrer à différents fonds multilatéraux consacrés à la lutte contre la vulnérabilité climatique en 2024. Annoncée à la COP 28, qui se tient actuellement à Dubaï, cette enveloppe alimentera le fonds de réponse aux pertes et préjudices (100 M€) ; le bouclier mondial contre les risques climatiques (20 M€) ; le fonds pour les pays les moins avancés (35 M€) ; le fonds d’adaptation (10 M€) et le programme Crews (Climate Risks and Aarly Warning Systems) sur les alertes précoces (8 M€ par an).